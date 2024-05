Allestita la fiera con oltre cento bancarelle, si apre, oggi a Olbia, Sa Festa manna de Mesu Maju che sarà inaugurata, questa sera alle 21:30, con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici a cascata sul Golfo e si concluderà il 15 maggio con la solenne processione dedicata a San Simplicio.

I festeggiamenti in onore del patrono di Olbia e della Gallura cominciano a partire dalle 17 con il raduno delle bandiere ex voto che sfileranno accompagnate dalla banda musicale cittadina fino alla sede del Comitato festeggiamenti San Simplicio: dopo la benedizione delle medaglie e gli onori alla bandiera del santo patrono, il corteo (a piedi e in bus) prosegue per la basilica, dove alle 19 sarà celebrata la messa.

Gli eventi profani entrano nel vivo domani, a partire dalle 18, con la tradizionale Sagra delle cozze annaffiata da fiumi di Vermentino nel parco Fausto Noce che, alle 22, ospiterà il concerto di Raf.

© Riproduzione riservata