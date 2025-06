Sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sui segnali di allarme e le conseguenze dei rapporti sentimentali violenti e sulle dipendenze da sostanze psicotrope. Si chiama Niente di tossico, il progetto promosso dalla Polizia locale di Olbia, guidata dal comandante Giovanni Mannoni, in collaborazione con l'istituto tecnico Attilio Deffenu, diretto dal dirigente Stefano Stacca. Due incontri formativi, tenuti dagli operatori del Nucleo di sicurezza urbana, per approfondire due tematiche di attualità tra gli adolescenti, con lo scopo di prevenire comportamenti devianti e pericolosi. Partendo dagli esempi, gli agenti hanno illustrato le normative sui reati da ‘codice rosso’ e su quelle in tema di spaccio e di uso personale di droghe, per fornire agli studenti strumenti utili a sviluppare consapevolezza e per la conoscenza dei fenomeni. “Sempre più spesso la Polizia locale si trova a dover fronteggiare le conseguenze di condotte devianti dovute all'assunzione di sostanze e di relazioni violente: nell'ultimo anno, sono state segnalate nove persone alla Prefettura di Sassari per uso personale di droghe e attivate diverse procedure d'urgenza per reati contro la persona”, dicono dal comando di Olbia. Le iniziative della Polizia locale per sensibilizzare i giovanissimi sulla legalità saranno estese anche ad altre scuole superiori della città.

