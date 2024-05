In partenza il prossimo anno accademico, il corso di laurea triennale in Infermieristica dell'Università di Sassari avrà la sua sede a Olbia. Sono iniziati i lavori per ospitare le future matricole, che potranno iscriversi a partire da luglio: in una struttura di nuova costruzione adiacente al Mater Olbia Hospital prenderanno posto 270 studenti dislocati su quattro piani tra ampie aule, dotate anche di postazioni per persone con difficoltà motorie, e spazi comuni, oltre agli uffici amministrativi e alla segreteria didattica.

Lo stabile, adeguato alle esigenze degli universitari dal Mater Olbia che finirà i lavori entro la fine dell'estate, sarà data in locazione al consorzio UniOlbia per 220mila euro all'anno e i costi complessivi per l'attivazione del corso ammontano a oltre un milione di euro annui. Provvisoriamente e fino al completamento dei lavori della Piattaforma Tecnologica Europea (P.T.E.) in fase di ultimazione nel distretto produttivo gestito dal Cipnes, troveranno spazio anche le aule del Dipartimento per l'innovazione dell'Uniss, che attiverà tre corsi di laurea, che ha l'obiettivo di creare una sinergia tra università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche, imprese e realtà associative del mondo del lavoro.

© Riproduzione riservata