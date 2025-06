Tornano gli aperitivi alla scoperta dello spazio organizzati dall’Astec - Aerospace Technology Education Center. Sempre frequentatissimi e con ospiti di caratura nazionale e internazionale, il ciclo di eventi prenderà il via venerdì 20 giugno all’Ambrosio Garden di via Dante, nel cuore del centro storico di Olbia.

Prima ospite Antonella Pantaleo, docente di Fisiologia all’Università di Sassari e nota come “Professoressa dello Spazio” per le sue ricerche pionieristiche sulla Spirulina, l’“oro verde” capace di nutrire, catturare CO₂ e rigenerare l’aria, oggi studiata come risorsa chiave per la sopravvivenza umana nelle missioni aerospaziali e per la sostenibilità sulla Terra.

La carriera della docente unisce scienza di frontiera e applicazioni concrete, dalle biotecnologie ambientali alla fisiologia cellulare, fino allo sviluppo di un nuovo farmaco antimalarico, oggi in sperimentazione clinica in Asia e in Africa.

Gli appuntamenti proseguiranno venerdì 25 Luglio con Silvia Casu, astrofisica Responsabile Outreach presso Sardinia Radio Telescope (SRT) e Venerdì 5 Settembre con Marco Buttu, ingegnere dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e autore di "Marte bianco”. Gli appuntamenti saranno condotti da Marilisa Pischedda, founder di ASTEC, ingegnera aerospaziale e divulgatrice scientifica, che accompagnerà il pubblico in questo viaggio informale e conviviale dedicato all'esplorazione spaziale e alle nuove frontiere dell’ingegneria aerospaziale.

«Gli AstroAperitivi sono momenti speciali in cui studenti, cittadini e appassionati possono avvicinarsi al mondo dell'aerospazio attraverso chiacchierate affascinanti con ospiti d'eccezione del settore, accompagnati da un delizioso buffet e dalla possibilità di interagire direttamente con gli esperti. In attesa della terza edizione del Festival dell’aerospazio a ottobre, riscaldiamo i motori con questo format che lo scorso anno è piaciuto molto – dichiara – soprattutto agli studenti, verso i quali abbiamo sempre un occhio di riguardo, le prime file sono tutte riservate a loro. In Astec vogliamo coinvolgerli sempre più, anche con gli AstroQuiz sul nostro profilo Instagram che, al termine di ogni evento, consentono di aggiudicarsi gratis l’aperitivo successivo».

La partecipazione è aperta a tutti, previa iscrizione fino a esaurimento posti. Per informazioni è possibile contattare direttamente l’Astec.

© Riproduzione riservata