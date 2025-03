Proseguono a ritmo serrato “Le masterclass della Banda Musicale Felicino Mibelli di Olbia”.

Dopo il positivo riscontro del seminario dedicato a tromba, euphonium e low brass, sono aperte le iscrizioni al secondo appuntamento dell’8 e 9 marzo: questa volta i protagonisti saranno i timpani e gli strumenti a percussione nella masterclass animata dai maestri Simone Di Tullio, timpanista dei Nurnberger Symphoniker, e Roberto Di Marzo, docente di strumenti a percussione del Conservatorio “L. Canepa” di Sassari e percussionista aggiunto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Il corso di perfezionamento, che si svolgerà presso il MusMat in via Roma, è aperto ad allievi effettivi ed uditori di qualsiasi età e livello di preparazione musicale. Al termine della prima giornata di lezioni, l’8 marzo alle 19, la presentazione, con ingresso gratuito, della classe di percussioni del Conservatorio di Sassari accompagnata dal docente Di Marzo, mentre il giorno seguente, a conclusione della seconda sessione di lezioni, atteso il recital dei docenti, accompagnati al pianoforte dal M° Michele Ragone.

Il presidente della Mibelli, Franco Demontis, il direttivo, i musicisti e i docenti della Scuola di Musica ad orientamento bandistico, nell’occasione della seconda masterclass, hanno ringraziato in modo particolare il direttore M° Mariano Meloni e il presidente Ivano Iai del “L. Canepa” di Sassari per aver accolto con entusiasmo l’invito a collaborare in qualità di partner del progetto musicale e culturale.

«Un’occasione unica per poter studiare insieme ad eccellenti docenti e strumentisti – hanno sottolineato - e un modo per far conoscere e far incontrare i tanti studenti della scuole secondarie ad indirizzo musicale, dei licei musicali, dei conservatorio, e le varie compagini bandistiche del territorio».

