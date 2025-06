I Carabinieri di Olbia hanno arrestato un giovane dopo una operazione condotta nel quartiere Bandinu. In una abitazione sono stati trovati 40 grammi di cocaina, denaro e materiale utilizzato per lo spaccio. Il ragazzo, di origini tunisine, è stato arrestato, mentre un’altra persona è stata denunciata. Stando alle contestazioni della pm Daniela Fiori, il giovane avrebbe ceduto la droga nel quartiere olbiese. La giudice Silvia Campesi ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà il ragazzo accusato di spaccio. Il difensore, il penalista Antonello Desini, e la pm hanno chiuso il procedimento con un patteggiamento a sei mesi di reclusione.

© Riproduzione riservata