Nuovo serio problema nella già tormentata situazione dell’Olbia Calcio. Stando a quanto da ambienti vicini ai professionisti che offrono consulenze e supporto ai calciatori, il Tribunale di Tempio avrebbe ricevuto la prima istanza di fallimento per il club, in particolare per la società Olbia Calcio 1905. Dagli uffici giudiziari non arriva alcuna conferma o dettagli sulla istanza.

L’avvio della procedura concorsuale sarebbe stato sollecitato da un creditore per una somma di poco superiore ai 30mila euro. Si parla di un tesserato che più volte ha sollecitato il pagamento di quanto ritiene gli sia dovuto. Ora l’istanza sarà presa in considerazione dalla cancelleria fallimentare del Tribunale di Tempio e ovviamente a breve dai giudici.

Nei mesi scorsi alcuni legali, sempre per conto di professionisti o tesserati, hanno avviato azioni legali per il recupero di somme, anche presso terzi (un istituto di credito) ma, mai, almeno di recente sono state presentate istanze di fallimento.

L’Olbia Calcio ha comunque la possibilità di bloccare la procedura, sempre che la società ritenga fondate le pretese del creditore.

