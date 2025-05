Non comunicava gli incassi. Per questo i finanzieri della tenenza di Palau hanno notificato un provvedimento di sospensione per nove giorni dell’attività, emanato dalla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, nei confronti di un bar-tabacchi del paese gallurese.

La sanzione è arrivata a conclusione di un’attività di controllo fiscale per la constatazione delle imposte dirette e dell’Iva: erano state rilevate, spiegano dalla Guardia di Finanza, «reiterate omissioni nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri incassati tramite il Pos e denaro contante».

L’omessa documentazione delle operazioni, indispensabile per la

quantificazione delle imposte dovute, ha portato al provvedimento di sospensione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata