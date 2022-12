Da oltre 20 anni la piazzetta di Porto Cervo non brillava delle luci di Natale. A riaccendere la tradizione nel cuore del villaggio sono stati la società Smeralda Holding in collaborazione con il Consorzio Costa Smeralda, entrambi desiderosi di investire sulle festività invernali per la gioia di residenti, consorziati e visitatori.

«Un momento di incontro, un ritorno a quelle piacevoli consuetudini che portano le famiglie in piazza. La grande partecipazione all’evento organizzato questa sera conferma che in Costa Smeralda esiste una comunità unita che vive il territorio tutto l’anno», commenta l’avvocato Renzo Persico, presidente del Consorzio.

L’albero di Natale ecologico è illuminato, Babbo Natale è arrivato con gli elfi, l’aria profuma di caldarroste, i bambini fanno la fila per ricevere i doni, mentre papà e mamma sorseggiano vin brûlé e il Coro di Monti intona i suoi canti.

Nel resto del villaggio poche luci sono accese: una boutique, una storica agenzia immobiliare, l’Hotel Cervo e la chiesa di Stella Maris, dove fervono i preparativi per l’atteso appuntamento con il presepe vivente in programma la notte della vigilia.

