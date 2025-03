La frazione di Muta Maria ha una nuova opera d’arte. L'installazione, in piazza San Giuseppe, voluta e sostenuta dal past president di CNA, Benedetto Fois, raffigura il santo artigiano che manovra un timone ad indicare la rotta, contornato dagli attrezzi propri del suo mestiere. Negli intenti dell’artista, lo scultore e pittore di Belvì, Tonino Loi, e della comunità che l’ha voluta, l’installazione in pietra vuole rappresentare per tutti uno spazio di pausa e di riflessione al di là del suo valore estetico e dell’evidente arricchimento del patrimonio artistico e culturale del territorio.

«La pietra, con la sua durabilità e la sua connessione con la terra – si legge nella nota a margine dell’evento - porta con sé un senso di storia e di lavoro, radicando ulteriormente la comunità, anche imprenditoriale, nel proprio territorio».

La cerimonia di inaugurazione, a cui ha partecipato il Vescovo, Monsignor Roberto Fornaciari, è stata molto partecipata dai cittadini di Murta Maria che hanno assistito, con emozione, al meticoloso processo di posa, eseguito con maestria e e coadiuvato dagli artigiani che hanno collaborato con l'artista. Ogni gesto ha contribuito a dare forma definitiva all'installazione, integrata con armonia nel contesto in cui è stata posata.

