I Carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania e della Stazione di Luogosanto stanno verificando le cause del decesso di un uomo di 50 anni, a quanto pare non italiano, il cui corpo è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio in una casa di campagna.

Stando alle prime verifiche, il ritrovamento è avvenuto poco lontano della frazione tempiese di Bassacutena.

L’uomo è stato trovato su un letto, l’edificio dove è stata segnalata la presenza del corpo potrebbe essere l’abitazione della persona deceduta. Da un primo esame del cadavere non emergono segni di violenza. Ma sul letto sarebbero state individuate tracce organiche.

Potrebbe trattarsi di un malore, gli accertamenti sono in corso.

