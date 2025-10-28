Max Mazzoli espone ad Arzachena: pittura e ceramiche fino al 31 dicembreLa mostra propone una selezione di pitture a olio e piccoli manufatti
Livornese trapiantato in Sardegna dal 1989, Max Mazzoli uitlizza “la pittura come antidoto, come riequilibrio delle cose, come continuo peregrinare nelle regioni dell’immaginario” come scrive Mariolina Cosseddu, curatrice della mostra. L'esposizione di alcune opere dell'artista verrà inaugurata venerdì alle 10 nella Galleria Vigne Surrau di Arzachena.
La mostra, organizzata dall'Associazione Su Palatu Fotografia, propone una selezione di opere di Max Mazzoli prodotte negli anni recenti, vale a dire una preziosa raccolta di pitture a olio e alcune piccole ceramiche.
L’esposizione è visitabile sino al 31 dicembre tutti i giorni dalle 10 alle 21. Prossimamente verrà presentata al pubblico la prestigiosa pubblicazione – la n. 8 della collana Arte contemporanea –, in grande formato e in edizione limitata, che contiene una selezione dei lavori in esposizione.