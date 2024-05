La Fondazione ambientalista Marevivo e la Direzione marittima di Olbia, insieme per la promozione della campagna internazionale “Only One- One planet, One ocean, One health”. Venerdi 31 maggio, nella nuova aula magna di UniOlbia in Via Porto Romano, con inizio alle 9, il Direttore marittimo del Nord Sardegna, capitano di vascello, Giorgio Castronuovo e la direttrice generale di Marevivo, Carmen di Penta, daranno il via al convegno con focus sulle emergenze della transizione ecologica durante il quale le guide delle aree marine protette e dei parchi del Nord del’Isola tracceranno un quadro sulle condizioni attuali e sulle azioni future in tema di sostenibilità.

Saranno presenti i direttori Vittorio Gazzale, Parco dell’Asinara e Amp “Isola dell’Asinara”, Mariano Mariani, Parco naturale Porto Conte e Amp Capo Caccia – Isola Piana, Leonardo Lutzoni, Amp Tavolara- Punta Coda Cavallo e Yuri Donno, Amp Capo Testa- Punta Falcone. Sul futuro della transizione energetica della nautica da diporto e della difficoltà nella conservazione della biodiversità marina costiera gli interventi, rispettivamente, dei docenti di Uniss, Gianfranco Benelli e Giulia Ceccherelli.

