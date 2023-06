Mille chilometri di costa e milioni di turisti in arrivo, la Direzione Marittima di Olbia scende in campo con tutte le risorse per affrontare la stagione nel segno della massima tutela e sicurezza dei bagnanti. Partita lo scorso 16 giugno, la campagna “Mare Sicuro” vedrà impegnati oltre 150 donne e uomini della Guardia Costiera del Nord Sardegna e oltre 30 mezzi dislocati nelle località balneari più battute.

«Il soccorso in mare rappresenta la priorità - ha sottolineato il Direttore Marittimo del Nord Sardegna, Giorgio Castronuovo – ma vorrei ricordare che abbiamo constatato come il più delle volte queste emergenze sono riconducibili a situazioni prevedibili ed evitabili. Dedicheremo perciò, e abbiamo già dedicato, parte di questa attività alla formazione e prevenzione che ritengo siano essenziali. Saremo impegnati insieme alle altre forze di Polizia e con l’ausilio delle istituzioni comunali; un occhio di riguardo sarà dedicato alla sensibilizzazione dei centri diving e presteremo particolare attenzione al contrasto dell’abusivismo».

«Un mare di sicurezza e legalità – ha concluso il Direttore – sarebbe questo il titolo ideale dell’operazione di quest’anno della Guardia Costiera di Olbia».

Non solo tutela di bagnanti e diportisti: lo sforzo operativo verrà intensificato anche riguardo l’attività ispettiva che solo nella scorsa stagione ha restituito alla fruizione dei cittadini oltre 2700 metri quadri di spiagge libere e 1800 mq di specchio acqueo occupato illecitamente. Sul fronte sicurezza e soccorso in mare saranno diversi i mezzi di nuova generazione impiegati, come i battelli che, via via, stanno prendendo il posto dei tradizionali gommoni; durante la scorsa stagione oltre 72 le persone salvate in mare, 26 le unità da diporto soccorse. Nel lungo tratto di costa cinque aree marine e un Parco nazionale geomarino: saranno quotidianamente controllati in forza delle maggiori tutele a cui sono sottoposte. Rafforzata anche la vigilanza costante sui mezzi utilizzati per gli sport acquatici e i nuovi giochi d’acqua che affollano i litorali. Anche quest’anno, ai diportisti, verrà rilasciato il “bollino blu” che evita inutili duplicazioni nei controlli e favorisce il principio di “autotutela”; oltre 400 quelli rilasciati nella scorsa stagione.

