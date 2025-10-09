Marco Mengoni è la star del Capodanno di OlbiaL’artista romano sul palco per accogliere il 2026
È Marco Mengoni la stella del Capodanno di Olbia. L’artista romano accoglierà il nuovo anno con un grande concerto che promette di richiamare migliaia di persone.
La location non è ancora ufficiale, ma secondo le prime indiscrezioni l’evento potrebbe segnare un cambio di scenario: dopo il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari del 2024, quello di Mengoni potrebbe svolgersi nella grande arena del molo 1 bis, già utilizzata per il Jova Beach Party.
Un’occasione importante per Olbia che si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’inverno in Sardegna.