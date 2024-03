Arzachena si prepara alle festività pasquali, che segnano l’inizio della stagione turistica, rimettendosi a nuovo ed infiorandosi, offrendo attrattive culturali e con un grande evento musicale. Il giorno di Pasquetta infatti, al parco Riva Azzurra di Cannigione, si esibiranno in concerto Mara Sattei e Clara. La prima ha partecipato al Festival di Sanremo lo scorso anno, con all’attivo brani conosciuti dal pubblico giovanile e con un tour di successo la scorsa estate, la seconda è attrice, cantante e modella, con la partecipazione alla serie Rai “Mare Fuori” e concorrente dell’ultimo festival di Sanremo. Ci sarà poi Paolo Noise, attore, conduttore, autore televisivo, dj della trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105.

Per questo evento, per il quale ci si attende una massiccia affluenza di pubblico, il Comune ha stanziato complessivamente 167mila euro. C’è poi da ricordare la nuova installazione artistica sulla scalinata della Chiesa di Santa Lucia, appena inaugurata, nel centro storico della città, mentre è programmata per il prossimo 19 aprile, al Museo civico Michele Ruzittu, l’inaugurazione della mostra, che si protrarrà fino al 21 luglio, “Il Bel Paese - Il paesaggio italiano tra l’Ottocento e il Novecento”; una selezione di quattro opere di Carlo Carrà, Giovanni Fattori, Ottone Rosai e Jean Baptiste Corot.

Sul piano culturale e storico, Arzachena offre inoltre la possibilità di visita agli assai interessanti e importanti siti archeologici. «Ci prepariamo ad accogliere visitatori da tutta la Sardegna e dal resto della Penisola», dichiara il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda; «I proprietari delle seconde amano trascorrere le feste qui, ma vediamo circolare anche i primi turisti dal Nord Europa».

© Riproduzione riservata