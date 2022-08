Dopo i danni provocati dal maltempo nella zona del sud Sardegna, i temporali hanno raggiunto anche il nord dell’Isola. Alberi caduti sulle auto, allegamenti di strade e scantinati, insegne e pali pericolati sono alcune delle conseguenze provocate dal violento acquazzone che si è abbattuto stamattina sulla Gallura.

I disagi maggiori ad Arzachena, La Maddalena e Palau.

Decine le chiamate ai vigili del fuoco da parte dei cittadini che segnalavano infiltrazioni d'acqua nelle cantine o dai tetti.

A Cannigione alcuni alberi sono precipitati sulle automobili, danneggiandole. Mentre a La Maddalena un fulmine ha colpito un palo elettrico che è caduto in strada all'altezza di via La Fornace. Fortunatamente in quel momento non transitava nessuno. Il traffico nella zona però è rimasto bloccato alcune ore, fino a quando i pompieri non hanno rimosso l'ostacolo.

Nella stessa zona segnalati anche diversi allagamenti.

