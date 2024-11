Saltano ancora i collegamenti da Livorno per il porto di Olbia. Dallo scalo toscano, flagellato dal vento, ieri sera Cruise Europa di Grimaldi e Moby Aky di Tirrenia-Moby non hanno lasciato gli ormeggi alla volta dell’Isola.

L’arrivo in banchina era previsto tra le 7 e le 7.30 di stamattina ma le navi sono rimaste bloccate a causa della forte mareggiata che sta investendo le coste tirreniche e da mercoledì notte anche quelle galluresi. La Aki, ripartita proprio in queste ora alla volta di Isola Bianca, è attesa non prima delle 22.

Intanto, sempre a causa delle condizioni meteomarine avverse, ennesimo cambio di rotta per la Moby Tommy da Genova che da Porto Torres verrà dirottata ad Olbia con arrivo previsto intorno alle 18.

Per il maltempo previsti disagi e ritardi nelle partenze di stasera alla volta di Livorno.

© Riproduzione riservata