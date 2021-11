Il vortice ciclonico che si abbatte in queste ore sulla Sardegna ha provocato seri danni in Gallura. Ad Arzachena allagati negozi, abitazioni e scantinati. Sulla Provinciale 14, nella notte, si è aperta una voragine nella quale è finito il pick up di un impiegato comunale che stava transennando la zona.

La Giunta comunale ha già deliberato l'avvio delle procedure per richiedere il riconoscimento dello stato di emergenza e di calamità naturale, inoltre il sindaco Roberto Ragnedda ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado per la giornata di domani, mercoledì 10 novembre, per ridurre al minimo gli spostamenti in auto e tutelare l'incolumità pubblica. Anche il mercatino settimanale del mercoledì è annullato.

"Da giorni Arzachena è al centro di un'ondata eccezionale di precipitazioni piovose che ha causato inondazioni nel centro del paese, il crollo di muri e ponti nell'agro, l'isolamento di intere famiglie, l'allagamento di scantinati e abitazioni. L'ultimo e più grave episodio, il crollo di un tratto della circonvallazione cittadina – spiega Ragnedda -. Abbiamo necessità di sostegno economico da parte delle istituzioni nazionali e regionali per aiutare famiglie e aziende e per ripristinare subito la rete viaria. Inviamo oggi stesso la richiesta alla Regione e agli enti preposti affinché riconoscano lo stato di calamità naturale".

Ben 22 gli interventi portati a termine dai Vigili del fuoco per le conseguenze di una vera e propria bomba d’acqua.

A Olbia è crollato un ponte in località Tauli Vigna, a Cugnana, e dieci famiglie sono rimaste isolate. Il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, sui social invita i concittadini alla prudenza: "La macchina del Comune ha lavorato tutta la notte per allertare Vigili del fuoco, carabinieri e barracelli per ridurre i disagi e prevenire danni alle persone assieme alla nostra Polizia locale - scrive su Facebook - Ho rappresentato la situazione del nostro paese alla Protezione Civile regionale che sta inviando uomini e mezzi per dare una mano dove c'è bisogno. Stanno per entrare in azione le squadre delle ditte che si occuperanno della pulizia delle strade in cui sono depositati detriti e fango. Stanno per intervenire anche per il ripristino dell'illuminazione pubblica. Le scuole saranno regolarmente aperte. Viste le previsioni che preannunciano pioggia anche per le prossime ore vi invito alla prudenza e alla vigilanza, informando le Autorità al primo segnale di pericolo".

