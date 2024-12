Domos abeltas anche a fine anno, Luras presenta la versione natalizia della sua ormai tradizionale rassegna con il coinvolgimento di tutta la comunità del paese. Sabato 14 dicembre, a partire dalle 10, sarà "Nadale in Carrera".

Dice il sindaco Mauro Azzena: «Ben trenta stand e domos sono pronte ad allietare questo sabato prenatalizio, con prodotti tipici dell’enogastronomia locale, prodotti artigianali e artistici. Un risultato ottimo che ci spinge a dare sempre di più e che dimostra la voglia di stare insieme e di accogliere. Lavoriamo per valorizzare e promuovere le realtà associative e le risorse di Luras».

Nella nota della Proloco la sintesi del programma: «Inaugurazione alle ore 10,30 con i gruppi locali, Minifolk Tamponeddu e Coro Su Bubugnulu, giro turistico con il trenino natalizio, laboratorio creativo per bambini, spettacoli circensi, l'esibizione itinerante dei ragazzi del dopo cresima, launeddas e, per chiudere in bellezza, una band allieterà l’ultima parte dell’evento. Non mancherà una magica sorpresa che renderà la serata ancora più unica».

© Riproduzione riservata