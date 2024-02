Diciotto anni compiuti il giorno delle elezioni, il voto è ammesso?

È una situazione poco frequente, ma può succedere che le consultazioni elettorali vengano fissate quando nel calendario è segnata della festa con torta e candeline. È il caso di Francesca Cabras, studentessa lurese nata alle due e due minuti del 25 febbraio 2004. La ragazza si è posta il problema oggi, con il dubbio di essere esclusa dalla chiamata al voto per il raggiungimento della maggiore età proprio la domenica della scelta elettorale.

Un dubbio che il personale del Comune di Luras ha eliminato in mattinata, comunicando a Francesca che era stata inserita nei registri consegnati al seggio e quindi in possesso di tutti i titoli per entrare nella cabina elettorale. La studentessa è stata accolta e festeggiata dal sindaco Mauro Azzena e ha esercitato per la prima volta il diritto al voto.

