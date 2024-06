Il sindaco di Luras, Mauro Azzena, dice no all’assalto eolico del suo territorio. Il primo cittadino ha annunciato la convocazione di un consiglio comunale straordinario per contrastare un nuovo progetto che prevede l’installazione di altri cinque aerogeneratori. Sono sotto attacco i siti naturalistici e archeologici.

Luras è già interessata da un maxi impianto eolico nella zona di Sinnada e da numerosi progetti di agrivoltaico.

Azzena spiega le ragioni della convocazione: «È pervenuto agli uffici comunali l’ennesimo progetto per la costruzione ed esercizio di un nuovo impianto eolico finalizzato alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e relative opere di connessione, costituito da ben cinque aerogeneratori di potenza 6,2 MW ciascuno, interesserà i comuni di Luras, Calangianus e Tempio, è stato depositato e sottoposto a procedura di VAS. Non abbiamo intenzione di accettare che il nostro territorio venga depredato e snaturato, non abbiamo intenzione di attendere che chi non è concorde con quanto previsto sia sottoposto a procedura di esproprio, la zona interessata dal progetto è ampia è meravigliosa nella sua selvaggia incontaminazione umana e tale deve rimanere. A breve si terrà un consiglio comunale al termine del quale invitiamo i proprietari dei terreni interessati e non solo a partecipare al fine di poter discutere dell’argomento e cercare insieme qualsiasi soluzione utile per impedire questa corsa a depredare un territorio che è tra i più belli d’Europa. Comunicheremo la data del Consiglio a breve al fine di favorire una massiccia partecipazione».

