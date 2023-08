Con la novena, che sarà celebrata in basilica a partire dalle 18 dal parroco don Roberto Aversano, inizia oggi a Luogosanto la 795esima edizione della Festa Manna di Gaddura, che si protrarrà fino al 15 settembre.

Oltre due settimane di eventi di carattere squisitamente religioso intercalati da altri di tipo culturale e musicale. “La Festa Manna è sempre per noi un momento importante, che giunge a conclusione di un anno di impegno e dedizione da parte del comitato organizzatore”, afferma il sindaco Agostino Pirredda, riferendosi ai Fidali del 1979 e al loro presidente Giuseppe Paggiolu. Un’organizzazione che si avvale della collaborazione della Proloco, di alcune associazioni e naturalmente della parrocchia che operano in sinergia, senza la quale, prosegue il sindaco, “non sarebbe stato possibile realizzare né i numerosi e partecipati eventi del ricco calendario estivo de “Lu Statiali in Locusantu”, né la Festa Manna, che come sempre corona e chiude in bellezza la stagione”. Giornata clou sarà quella dell’8 settembre, con le celebrazioni di Nostra Signora di Locusantu, patrona della Gallura, nella ricorrenza della Natività della Vergine, a cui è dedicata la processione solenne del mattino, accompagnata dalla sfilata dei gruppi folk della Gallura, dalla banda musicale e dalle autorità, che inizierà alle ore 10:00 e terminerà con la Messa presieduta dal vescovo monsignor Sebastiano Sanguinetti.

All’imbrunire, spazio ai balli tradizionali in piazza con l’esibizione del Gruppo Folk Civitas Mariana di Luogosanto delle ore 19:30 e ai concerti serali in Piazza Incoronazione, in cui si esibiranno Vasco Modenapark Tribute Band, Luna Melis e Dj Fargetta.

Tra i diversi eventi da ricordare, domenica 3 settembre alle ore 18:30, nel parco archeologico del Palazzu di Baldu, il concerto gratuito del circuito del festival “Isole che parlano”, che aprirà la manifestazione giunta quest’anno alla sua XXVII edizione. Il 7 settembre i riti religiosi della vigilia, “Lu Esparu”: dopo la processione penitenziale e il Rito del Fuoco, che inizieranno alle ore 19:30, dalle ore 21:00 si terranno gli spettacoli di musica sarda in Piazza Incoronazione, che quest’anno prevedono, oltre ai tradizionali “canti a ghitterra”, anche il concerto dei Bertas. Il 9 settembre invece, dedicato alle celebrazioni per San Giuseppe, vedrà in serata il concerto-tributo a Jovanotty “Jovaband Party” e alle ore 23:00 l’ esibizione di Raf, che porterà a Luogosanto il tour dell’estate 2023 “La mia casa”, entrambi in Piazza Incoronazione. La "Festa Manna" si concluderà il 15 settembre, con il concerto finale di Sogno alle ore 22:00.

