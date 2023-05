Saranno accolti a Luogosanto in basilica dal nuovo parroco, don Roberto Aversano, dopo le 7:30 del mattino di venerdì 2 giugno, al termine del pellegrinaggio a piedi, partito attorno a mezzanotte e mezza da Calangianus, parrocchiale di Santa Giusta, i partecipanti alla processione notturna intitolata “Con Francesco nella profezia per la pace”.

Un appuntamento di fede che riprende dopo tre anni d’interruzione, causa pandemia, segnando in questo 2023 la 39ª edizione di un’iniziativa organizzata per la prima volta nel 1982 da un gruppo di aderenti a Comunione e Liberazione che negli anni successivi ha continuato ad organizzarlo.

I fedeli marceranno dietro la croce pregando e cantando inni per strade e stradine della suggestiva campagna gallurese, per giungere finalmente poco dopo l’alba, a Luogosanto. Un pellegrinaggio notturno che affonda tuttavia le proprie radici in tempi assai lontani quando le genti di Gallura, animate da profonda fede, si recavano a piedi da paesini e stazzi alla basilica di Nostra Signora di Luogosanto; momenti di preghiera sicuramente ma anche occasione di incontri e socializzazioni, non ultima la possibilità di conoscenza tra giovanotti e giovincelle tali da sfociare in matrimoni d’amore o combinati. La messa in basilica sarà celebrata alle ore 8.

