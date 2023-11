Il dato è di questa mattina e ora si attende l’ufficialità della proclamazione da parte di Giant Trees Foundation Onlus. L’olivastro millenario di Luras, con circa 44mila preferenze ottenute, è l’albero più votato dell’edizione 2023 del contest Italian Tree of the Year.

Il gigante di Santu Baltolu ha fatto il pieno di voti, l’albero che si piazza al secondo posto del concorso nazionale, l’Abete dei Briganti (riserva naturale Abetina di Rosello, Chieti) ha ricevuto 38mila voti. La votazione è stata chiusa ieri sera.

Giant Trees Foundation Onlus, in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e forestale, seleziona ogni anno l’albero italiano più amato. L’edizione 2023 è stata dedicata agli alberi più antichi. Il vincitore sarà selezionato per rappresentare l’Italia per il titolo European Tree of the Year 2024. L’olivastro di Santu Baltolu è alto circa 14 metri e ha una circonferenza di 1.154 centimetri. Il titolo di Patriarca della natura non è esagerato, ha un età compresa tra 3000 e 4000 anni.

