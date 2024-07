Primi disagi in aeroporto a Olbia per l’astensione dagli straordinari del personale addetto ai controlli dei passeggeri. La vertenza sindacale è stata aperta dalla Uil Tucs nei confronti della Coopservice, l’istituto di vigilanza che ha tutti gli importanti incarichi di gestione della sicurezza del Costa Smeralda. la sigla confederale guidata dal segretario regionale Andrea Lai ha proclamato lo stato di agitazione dal 1 luglio, con l’astensione dallo straordinario, e lo sciopero per la giornata del 21 luglio.

La UilTucs rappresenta circa il 60 per cento dei lavoratori del Costa Smeralda (il dato si riferisce alle guardie giurate) e ritiene che il personale iscritto sia fortemente penalizzato dal mancato riconoscimento delle qualifiche professionali. Il segretario regionale della UilTucs ha inviato una nota all'assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca e alla collega al Lavoro, Desirè Manca.

L’astensione dallo straordinario determina il rallentamento delle operazioni ai varchi, per la ridotta disponibilità di personale.

