L’istituzione sovracomunale con capofila Santa Teresa Gallura ha nominato la trombettista, Laura Cocco, nuova direttrice della Scuola civica di Musica “Gallura”.

Già direttrice della Scuola Civica di Macomer, ha partecipato alla gestione della direzione artistica dell’associazione culturale Contrapunctum di Sassari. Originaria di Sant’Andrea Frius, oltre alla laurea di secondo livello in Tromba e Didattica della Musica, Laura Cocco ha conseguito la laurea specialistica di secondo livello per la Formazione dei docenti di strumento e in Musica da Camera.

È laureata in Scienze Politiche e ha conseguito il master in Dirigenza scolastica e il Master in politiche internazionali ed economia. Laura Cocco presta servizio come docente titolare della classe di Tromba presso il Liceo Musicale di Olbia. Ha un corposo curriculum artistico; è ideatrice di importanti progetti dedicati allo sviluppo musicale in tutte le fasce di età, frutto dei suoi studi specialistici in Didattica della musica e Didattica dello Strumento.

È stata docente in numerose masterclass e corsi di perfezionamento di tromba. «Con un occhio di riguardo al futuro della musica in Sardegna e alla crescita delle nuove generazioni di musicisti – afferma la neo direttrice Cocco – siamo pronti ad affrontare le sfide future della scuola civica “Gallura”, nell’intenzione concreta di portare avanti, insieme a tutto il corpo docente, un progetto di sviluppo artistico e didattico concreto, ritagliato sulla forte esigenza locale di preservare un servizio efficiente e attento alle peculiarità del territorio».

