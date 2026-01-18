Dall’ospedale al palcoscenico per raccontare una lezione di vita. È la storia che arriva dal reparto di Oncoematologia del Microcitemico di Cagliari e che sabato 24 gennaio approda ad Arzachena, all’AMA Auditorium Multidisciplinare, con lo spettacolo teatrale “L’Altalena”. Da sedici anni il maestro Andrea Serra porta la scuola tra le corsie dell’ospedale pediatrico, trasformando le stanze di degenza in aule e luoghi di gioco. Un lavoro quotidiano condiviso con medici e infermieri, dove lo studio e lo svago diventano una cura per l’anima, capace di restituire ai piccoli pazienti frammenti di normalità anche nei momenti più difficili. Il romanzo da cui nasce la rappresentazione prende spunto anche dalla vicenda di una bambina di Arzachena, ricoverata nel 2022 dopo la diagnosi di leucemia. Una “giovane guerriera”, come viene definita, che ha affrontato la malattia tra terapie, paure e sorrisi, salendo idealmente su quell’altalena di emozioni che scandisce le giornate in reparto. Lo spettacolo racconta il fragile equilibrio tra dolore e speranza, tra lacrime e coraggio, mostrando come la luce possa farsi strada anche nei contesti più bui. L’appuntamento è per le 19, con ingresso libero. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Magic B e promossa dall’assessore comunale ai Servizi sociali Alessandro Careddu.

