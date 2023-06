Dopo un viaggio di 22 giorni e oltre 8 mila miglia nautiche percorse, la nuova nave Moby “Fantasy” è arrivata nel porto di Livorno, pronta a entrare in servizio nel collegamento marittimo tra la città toscana e Olbia.

La nuova ammiraglia della compagnia di navigazione, varata nel cantiere cinese di Guangzhou Shipyard, ha attraversato due oceani e il canale di Suez. Poi l'ingresso, l'altro ieri, nel Mediterraneo.

«Con i suoi 237 metri di lunghezza per 32 di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate Moby Fantasy è il traghetto passeggeri più grande finora costruito a livello mondiale, con una capacità di 3.000 passeggeri e 3.850 metri lineari di carico rotabile», spiega Moby. Aggiungendo: «Gli elevati standard di sostenibilità adottati lo rendono anche il traghetto più all'avanguardia e tecnologicamente sofisticato rispetto alla tutela dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni».

«Dopo tanta attesa siamo finalmente arrivati nel nostro mare», ha detto il comandante Massimo Pinsolo. «Il Tirreno e il porto di Livorno, così come quello di Olbia, saranno la nostra casa per tutta la stagione estiva e oltre. Abbiamo fatto tanta strada per arrivare qui e l'emozione di vedere la costa italiana dopo l'uscita da Suez ha commosso tutto l'equipaggio».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata