Dal 5 al 15 maggio la società “Marina di Porto Massimo Snc” con l’ausilio di un sommozzatore e del Rimorchiatore Vera PR 30 eseguiranno lavori per il posizionamento di 2 boe per la limitazione della velocità in prossimità del ponte tra le isole di Caprera e Maddalena, passo della Moneta, nel Comune di La Maddalena.

In vista degli interventi Renato Signorini, comandante della Capitaneria di Porto di La Maddalena, ha pubblicato un'ordinanza (n. 35) con allegata planimetria con la quale, ai fini delle sicurezza, disciplina temporaneamente la navigazione nelle zone di mare interessate dalle operazioni. Detta ordinanza vieta, tra l'altro, per un raggio di 50 (cinquanta) metri dal Rimorchiatore quale unità appoggio alle attività subacquee dell’OTS: la balneazione; il transito, la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi unità navale; la pesca, l’attività subacquea e qualsiasi attività diportistica e/o professionale in genere. La ditta esecutrice dei lavori dovrà osservare scrupolosamente quanto prescritto dall’Autorizzazione data. I comandanti/conduttori delle unità in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dalle suddette operazioni, dovranno: prestare la massima attenzione, procedere a velocità di sicurezza dall’unità operante; mantenere attivo ascolto radio sul canale 16 VHF (dove previsto) anche al fine di assicurare eventuali contatti con il personale operante; adottare tutte le manovre e le precauzioni in mare utili a scongiurare potenziali situazioni di pericolo e ad evitare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento.

