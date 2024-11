Anche una passeggiata può servire alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Lo ritiene Sportisola che per domani, domenica 24 novembre, proprio in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, organizza, con il patrocinio del comune di La Maddalena, l’Asi Sardegna e in collaborazione con il gruppo Bikers freeisland, una speciale iniziativa per sensibilizzare su un tema di fondamentale importanza.

La camminata simbolica si svolgerà tra le due isole di Maddalena e Caprera, con partenza alle ore 9.30 da via Indipendenza fronte Ristobar 360 (Camping Il sole). L’itinerario, di circa 8 km e della durata di circa due ore, è stato pensato per essere accessibile e non impegnativo, così da permettere a tutti di partecipare.

Gli organizzatori raccomandano di indossare un indumento o un accessorio rosso, oltre che di indossare scarpe comode e portare una borraccia con acqua. La partecipazione al trekking è gratuita. Per prenotazione, Marta 3477284654 o mail info@sportisola.it.

