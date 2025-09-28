Pochi giorni fa con l’operazione “Ciak si Pianta”, il progetto di riforestazione promosso dall’Associazione Culturale Premio Solinas, erano stati messi a dimora alberi di lentisco e installate alcune panchine in legno, restituendo alla comunità di La Maddalena uno spazio verde curato, accogliente e sostenibile.

E la scorsa notte quello spazio è già stato vandalizzato: un serbatoio d’acqua lì installato è stato usato da ignoti come tiro al bersaglio a colpi di pietre e distrutto.

Pietre anche nell’aiuola piantumata, è stata inoltre bruciata della spazzatura (buste di spesa e contenitori di cibo) sopra ai tavoli da picnic di legno. E i vandali hanno anche dato fuoco a cartacce e plastica con aghi di pino, all’interno di un casotto a suo tempo costruito per riparo attrezzi.

A denunciare su Facebook la sgradevole notizia è stato Luigi Plastina, uno dei componenti della Classe 1972 del Comitato Festeggiamenti Feste Patronali, che hanno avuto l’incarico dal parroco di curare quel sito, cosa che fanno periodicamente, particolarmente in occasione di eventi.

