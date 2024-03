Giochi per bambini vandalizzati, panche, cestini ed ogni altro arredo. Lo rileva con rammarico, l’Amministrazione comunale, riferendosi al Parco giochi del lungomare Ammiraglio Mirabello, oggetto di interventi, qualche anno fa, da parte dell’amministrazione Montella e ultimamente di quella del sindaco Lai; lungomare nel quale è stata, pochi mesi fa, aperta la pista ciclabile e sono in corso ora ulteriori interventi sui marciapiedi.

«Atti di vandalismo puro che non fanno bene alla nostra Città, mancanza di educazione civica e rispetto», scrive l’Amministrazione comunale, che «stava quasi per ultimare la riqualificazione tramite l’ultimo intervento di rifacimento della passeggiata ed ora, invece, dovrà intervenire sulle opere già finite».

La speranza è che «il post venga condiviso ed arrivi agli autori di questo danno per far comprendere l’indignazione di tutti noi, di tutta la gente per bene».

Non si tratta tuttavia di un caso isolato: è ancora inagibile infatti il Parco Giochi Inclusivo di Murticciola, inaugurato nell’agosto scorso, chiuso da alcuni mesi ugualmente per danni ai giochi provocati da ignoti. Lì l’Amministrazione comunale ha fatto recentemente installare delle telecamere e conta di riaprirlo per Pasqua.

