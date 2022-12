Sarà il Collettivo Elicriso, anima del quale è lo studioso, scrittore e poeta maddalenino, Giancarlo Tusceri, a curare la realizzazione di un documentario sulla figura di Garibaldi a Caprera, in “isulanu”, il dialetto che si parla unicamente nelle isole dell'arcipelago di La Maddalena.

L'incarico è stato assegnato dal Gruppo di Lavoro Progetto Minoranze Linguistiche, istituito dal Comune, che opera in collaborazione con l’Ufficio Turismo isolano, per lo svolgimento di tutte le operazioni correlate alla realizzazione delle iniziative regionali concernenti le “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”.

I testi del documentario su Garibaldi a Caprera inoltre saranno utilizzati per la stampa delle brochure.

Le finalità del progetto comunale, che realizzerà il Collettivo Elicriso, da decenni impegnato nello studio e nella divulgazione dell'isulanu, particolarmente attraverso il campo teatrale, sono appunto quelle della divulgazione del dialetto, particolarmente tra le fasce più giovani e della riscoperta da parte degli abitanti dell’isola della propria identità storico-culturale, attraverso il racconto in isulanu della figura, appunto di Giuseppe Garibaldi, il quale scelse di trascorrere a Caprera una buona parte della propria vita, e lì è sepolto.

© Riproduzione riservata