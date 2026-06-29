Si terrà martedì 30 giugno, a La Maddalena, un corteo bianco per la pace promosso dal gruppo Emergency La Maddalena nell’ambito della campagna nazionale “R1PUD1A”, promossa dal portale Emergency – R1pudia.it. L’iniziativa, nasce per ribadire il rifiuto di tutti i conflitti armati e per richiamare l’attenzione sulle conseguenze della guerra sulle popolazioni civili. Il raduno è previsto alle 19 in piazza Garibaldi, con accesso dal Salone consiliare. Da qui partirà il corteo, che percorrerà via Garibaldi, attraverserà piazza Umberto I e proseguirà sul lungomare Ammiraglio Mirabello, fino alla conclusione nel parcheggio del Teatro Primo Longobardo.

Lo slogan scelto per la manifestazione è “Io obietto la guerra”, ripreso dalla campagna nazionale. Emergency intende dare voce a chi subisce ogni giorno gli effetti della violenza, con un’attenzione particolare alle crisi umanitarie in corso in Palestina e in Sudan, senza dimenticare le popolazioni colpite dai conflitti nel resto del mondo. Alla manifestazione hanno aderito diverse associazioni attive nel territorio di La Maddalena e nei paesi vicini.

Ai partecipanti viene chiesto di indossare, per quanto possibile, abiti di colore bianco, simbolo universale di pace. Durante il percorso sono previste brevi letture dedicate ai diritti umani, al disarmo e al ripudio della guerra come strumento di offesa e di risoluzione delle controversie.

© Riproduzione riservata