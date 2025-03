Sta programmando i propri interventi il gruppo “Un arcipelago senza plastica”, che da anni opera a mare e terra nella raccolta di plastica ed abbandoni vari, all’intero di isole e isolotti del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena.

Dopo alcuni interventi effettuati dall’inizio dell’anno, ne ha programmato tre, tra aprile e maggio. Il 10 aprile, come ogni anno, parteciperà ‘Giornata del Mare e della Cultura Marinara’, istituita dal decreto legislativo 3 novembre 2017ganizzata dal Corpo delle Capitanerie di Porto, e nello specifico da quella di La Maddalena.

Per il 12 aprile in cantiere invece una giornata di pulizia fondali. Nel mentre il 17 maggio si ripete come ogni anno la giornata ambientale ‘No Limits’ su tutte le isole dell’arcipelago di La Maddalena.

Il gruppo “Un arcipelago senza plastica”, è composto da. In questi anni hanno raccolto 167,636 tonnellate di rifiuti di ogni genere in 84 uscite di gruppo, a parte gli interventi delle singole persone.

