È ottimista per la stagione turistica da poco iniziata, l’assessore Gianvincenzo Belli, che mette in evidenza i primi dati certi in suo possesso, riferiti alla bigliettazione dei traghetti che coprono la tratta marittima Palau-La Maddalena. Dalla comparazione tra il 2023 e il 2024 risulta, per i mesi di aprile e di maggio appena concluso, «un incremento di arrivi», caratterizzato dalla presenza straniera, in maggior parte «tedeschi, francesi, spagnoli e anche americani».

Belli, sottolinea «l'incremento di spagnoli e americani» e attribuisce parte di questi arrivi «all’incremento delle crociere nel porto di Olbia» che «ha portato diverse migliaia di passeggeri di diverse nazionalità che hanno, in buona parte, scelto le escursioni per La Maddalena».

L’assessore riconosce che si tratta di risultati «assolutamente parziali» ma osserva che «partire bene fa comunque piacere». A breve sarà operativa una app che consentirà di analizzare in modo capillare i numeri, la nazionalità e i luoghi più visitati dell’arcipelago. «Questo ci consentirà di intraprendere azioni mirate per migliorare la nostra offerta e continuare a scalare la classifica di meta sempre più di destinazione».

© Riproduzione riservata