Sarà la Ing. Nicoletta Tassara, con studio professionale in Cagliari, a redigere lo studio di fattibilità tecnico economica, la progettazione definitiva ed esecutiva, e il coordinamento sicurezza in fase di progettazione degli interventi di “Adeguamento funzionale della strada di collegamento tra il Museo multimediale "Memoriale Giuseppe Garibaldi" di Arbuticci e il Museo "Compendio Garibaldi – Casa di Garibaldi".

Lo studio è finanziato con i Fondi Dupim 2020-2022 stanziati con Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Un intervento importante ed atteso, questo del collegamento tra i due musei, vista la ristrettezza dell’unica strada asfaltata utile per raggiungere quello realizzato nella ex fortezza di Arbuticci, a doppio senso di circolazione.

Nel 2012, quando fu aperto il Memoriale Garibaldi, inaugurato dall’allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, la realizzazione dell’anello di collegamento tra i due musei sembrava cosa realizzabile in breve tempo, quantomeno in termini di progettazione e finanziamenti. Non è stato così, almeno fino ad ora, per una serie di difficoltà manifestatesi successivamente. Ma a questo punto, a 11 anni dall’apertura del secondo museo di Caprera, per il collegamento tra i due sembra sia stata imboccata la strada giusta.

