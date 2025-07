Fede e cultura sotto il cielo di Porto Rotondo, giovedì 31 luglio 2025, dalle ore 20.00, nella suggestiva cornice del Teatro Mario Ceroli, l’incontro dal titolo “Dall’ansia alla speranza”. Organizzato dall’Istituto Euromediterraneo, l’evento si propone come un viaggio interiore questo guidato da due voci del panorama accademico e scientifico e un’occasione preziosa per fermarsi, ascoltare e ritrovare insieme motivi di fiducia nel futuro. Protagonisti Cesare Maria Cornaggia, psichiatra e docente presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Paola Beffa Negrini, psicologa, psicoterapeuta e docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. A moderare il dialogo Giuseppe Pintus, ricercatore in Filosofia Morale presso l’Università di Sassari, che accompagnerà gli interventi offrendo una prospettiva etica e umanistica. La serata sarà arricchita dall’intervento musicale del Coro Sos Astores di Golfo Aranci.

