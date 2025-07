Sarà ancora col prezioso Bosendorfer, il pianoforte a coda conservato nel salone consiliare, che da stasera, 28 luglio, prederà il via la 33ª edizione dei concerti “Musicarcipelago”, organizzata dall’Ente Musicale di Ozieri, una tradizione musicale ormai consolidata che offre ad un pubblico di residenti e turisti un momento culturale raffinato, spalmato nell’arco di tre mesi, nell’ambito di un’apprezzata e numerosa serie di altri eventi estivi.

Le manifestazioni si svolgono tutte nel Salone consiliare alle 21:30. In questo scorcio del mese di luglio è in programma oggi il primo concerto, quello d’apertura, per pianoforte, con Armando Sabbarese. Si riprende poi il 6 agosto, col concerto ancora solo per pianoforte, eseguito da Cristina Pegoraro. Si va quindi alla vigilia di Ferragosto, con l’esibizione di Raffaele Moretti. Altro appuntamento due sere dopo, il 16 agosto, ancora con Raffaele Moretti, sempre per solo pianoforte. Un concerto di clarinetto e pianoforte sarà invece eseguito il 26 agosto con Antonio Paglia e Mariano Meloni; il giorno successivo, 27 agosto, ritorna Raffaele Moretti al pianoforte mentre il 28 sarà la volta di Stefano Curto.

Chiuderanno “Musicarcipelago” 2025, Antonio Basso al contrabbasso, Federico Pintus alle percussioni e Martino Mureddu alle percussioni, il 6 settembre. “Musicarcipelago” ebbe inizio nel 1992, per iniziativa dell’allora sindaco Pietro Dettori, quando fece acquistare dal Comune un pianoforte nero a coda, il Bosendorfer appunto, allora del valore di 100 milioni, utilizzando un finanziamento fatto pervenire dall’allora assessore agli Enti locali, Antonio Satta. Quel pianoforte, tuttora ottimamente funzionante perché sottoposto periodicamente alle opportune manutenzioni e accordi, ha consentito e consente l’organizzazione non solo di questa ma anche di tante altre manifestazioni di carattere musicale.

