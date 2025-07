A distanza di un paio di mesi l’Amministrazione comunale di La Maddalena provvede, a partire dalla serata di oggi 28 luglio ore 22:00 fino alle 6:00 del mattino del giorno 29, ad una disinfestazione finalizzata a combattere la proliferazione di zanzare, pulci e blatte, oggetto di più segnalazioni.

Nella serata di oggi 28 luglio la disinfestazione sarà effettuata con termonebbiogeno all’interno delle condutture fognarie e interesserà 69 tra vie e piazze del centro del paese e della periferia. Domani invece gli interventi, in 36 tra vie e piazze del centro e della periferia, saranno effettuati con atomizzatore.

L’Ufficio ambiente del Comune di La Maddalena raccomanda che l’area da sottoporre a trattamento sia sgombera da persone e che vengano adottate le seguenti precauzioni: evitare che gli animali vengano a contatto con l’insetticida durante il trattamento, ritirare i panni stesi, i vasi con piante coltivate a scopo alimentare e i giocattoli, chiudere le finestre per almeno un’ora dopo la fine degli interventi. Se nell’area sono presenti orti, sarà opportuno coprire con teli le colture. Durante l’intervento, dovranno rimanere spenti gli apparati di aspirazione esterna (condizionatori, aspiratori, etc..). In caso di condizioni meteo avverse gli interventi verranno rinviati.

