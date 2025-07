Si è conclusa la settimana maddalenina della Polisportiva Olimpia onlus, iniziata lo scorso 20 luglio, nell’isola-parco per l’VII corso “Water emotions” con il maestro Jeff Onorato, nella sua attrezzata struttura nei pressi del ponte di Caprera.

E sono stati giorni intensi quanto pieni di soddisfazioni per i ragazzi e le ragazze impegnati nelle emozionanti esperienze che un maestro di sport e di vita qual è Jeff Onorato è stato ed è in grado di far vivere, nel passato e nel presente, col suo indiscutibile carisma ed esempio di una persona che ha fatto della propria disabilità un punto non solo di forza ma di eccellenza (pluricampione europeo e mondiale).

Ed è da sottolineare come a La Maddalena, che è Bandiera Lilla (riconoscimento per il turismo accessibile per tutte le persone anche con disabilità), la comitiva della Polisportiva Olimpia onlus, sia sempre cordialmente accolta, a cominciare dall’Amministrazione comunale che, qualche giorno fa, ha dato i saluti nel salone consiliare, col sindaco Fabio Lai, la vicesindaca Federica Porcu e l’assessore alle politiche sociali, Adriano Greco.

Tra gli altri appuntamenti extra sci nautico, quello presso il Museo Garibaldino di Caprera dove hanno potuto usufruire delle nuovissime pedane recentemente installate, che rendono accessibile a tutti ogni angolo della Casa Museo. Il progetto della Polisportiva Olimpia onlus della quale è presidente Carlo Mascia ha trovato appoggio nella compagnia di navigazione Delcomar che provveduto all’abbattimento dei costi di attraversamento del mare. Appuntamento, a questo punto, al prossimo anno, il IX corso di “Water emotions”.

