L’enologo Piero Cella è il vincitore del premio Va …lentina, edizione 2025. Il riconoscimento attribuito dall’amministrazione di Telti(guidata dal sindaco Vittorio Pinducciu) a imprenditori e personalità che hanno portato avanti una crescita sostenibile, inclusiva e stabile, era stato assegnato in precedenza a Luigi Donà dalle Rose e Mauro Pili.

«L’amministrazione comunale punta sulla qualità e sulle già note eccellenze locali per dare il giusto start alla seconda edizione di un progetto che - sottolinea l’assessore Matteo Sanna, ideatore del Premio - trova conferma nel calendario estivo del centro gallurese».

Ad accomunare le diverse edizioni è l’opera d’arte realizzata da Claudia Deiana, una meravigliosa tartaruga realizzata in ceramica, simbolo di antica saggezza, tenacia, resilienza e forza, in perfetta sintonia con la natura e il sistema che l’accoglie, territorio che l’ha resa iconica. Piero Cella, oltre trentacinque anni nel mondo del vino in Sardegna, ha alle spalle una brillante carriera che si è sviluppata attraverso ruoli importanti come quello di direttore tecnico e creazioni originali come il Carignano Passito. Grande conoscitore di tutte le zone vitivinicole dell’Isola, nel 2009 fonda il Quartomoro di Sardegna, azienda familiare nella vallata del Monte Arci nel Terralbese. Dal 2024 suo l’impegno per il cluster Sardinia Terroirs, vision e mission per far diventare grande la Sardegna del vino. Il Premio Va…lentina 2025 è inserito fra gli appuntamenti della seconda edizione de La Collina del Gusto, che oggi, dalle ore 18.00, offrirà al pubblico uno spaccato di arte, enologia e incontri. Alle 19,30 la presentazione della “Guida Vini Buoni d’Italia” del Touring club a cura di Gilberto Arru.

Nel corso della serata il presidente nazionale dell’Associazione “Le città del vino” Angelo Rudica, accompagnato dal presidente regionale Giovanni Antonio Sechi, consegnerà al sindaco di Telti Vittorio Pinducciu la Bandiera delle Città del Vino. Anche per questa edizione l’arte farà da contorno all’evento, con il Premio Tonino Ciceri Estemporanea di Pittura, dal titolo “Voci di Pietra, canti di terra”. Artemide proporrà una coinvolgente esibizione di danza col fuoco, con l’utilizzo di vari attrezzi su base musicale e, a seguire, la Rassegna Musicale Jazz Live con il Melancholy Quartet. Lungo il percorso che attraverserà tutto il centro di Telti, sarà possibile, grazie alle degustazioni guidate dell’Onav, scegliere fra oltre cento etichette di vini autoctoni, gustare il porcetto alla brace cucinato come detta la tradizione gallurese e assaporare le seadas addolcite dal miele tradizionale di Telti, offerte del Comitato per i festeggiamenti di Santa Vittoria. Negli stessi giorni sarà possibile visitare il Mercatino Artistico Artigianale.

