Sembrava che l'Amministrazione Lai, trascorso ormai del tempo dalla conclusione dei carotaggi e dall'esito degli stessi, avesse abbandonato l'idea di un grande parcheggio interrato in piazza Comando a La Maddalena, considerato particolarmente importante quale risposta concreta alla carenza dei posti auto nel centro storico, problema che si manifesta ormai tutto l'anno ma particolarmente in questi mesi estivi. Una recentissima determina invece “rompe il silenzio” di questi mesi e si pone in prosecuzione alla prima indagine di carattere geologico conclusa da tempo.

È stato infatti affidato alla Società Geoter sas di Cuccu Vittorio & C. di Sassari (la stessa che ha effettuto le prospezioni geologiche) l'incarico di effettuare anche l’esecuzione delle prospezioni sismiche, necessarie per ricostruire una sismo-stratigrafia atta a permettere la definizione della categoria del suolo, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Queste indagini sono ritenute necessarie, dall'Amministrazione comunale, ai fini di acquisire un utile documento di “aiuto alla decisione”, tale da consentire le ulteriori valutazioni.

