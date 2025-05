Nella mattinata di ieri, in piazza Umberto I a La Maddalena, per il ventennale dell’apertura nell’isola del distaccamento dei vigili del fuoco è stata organizzata, in collaborazione con l'amministrazione comunale della città isolana e con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco - Sezione di Sassari, una “Pompieropoli”, per gli alunni delle scuole elementari (prime e seconde) con i loro insegnanti, dei plessi scolastici di via Carducci, Moneta e del paritario, Istituto San Vincenzo.

La Maddalena, un bambino impegnato alla Pompieropoli (foto vigili del fuoco)

Oltre 100 i bambini coinvolti nella manifestazione che, dopo aver completato un percorso di formazione pratico, hanno ricevuto l'attestato di mini-pompieri. Alla manifestazione, oltre ai rappresentanti del Comune (la vice sindaca Federica Porcu e l’assessora alle Politiche Giovanili, Stefania Terrazzoni), hanno partecipato il comandante provinciale, Antonio Giordano, la vice comandante, Francesca Matta, e Vincenza Congiu, presidente della sezione di Sassari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco (Anvvf), «a testimoniare la costante vicinanza del Comando Provinciale di Sassari alle iniziative delle sedi periferiche», come scrive lo stesso Comando provinciale.

La manifestazione è stata favorita dalla bella giornata di sole e senza vento, in una Piazza Umberto I che per la sua capienza ben si presta a manifestazioni di questo tipo.

