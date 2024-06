Partono, sabato 15 giugno, a La Maddalena, i “Cammini tra le Isole”, 12 eventi gratuiti e liberi, da giugno a settembre, destinati a camminatori principianti e non, con particolare riguardo alle persone over 60.

L'iniziativa è di Sportisola, in collaborazione con Asi Sardegna e con il Patrocinio del Comune di La Maddalena. Si tratta di passeggiate di un giorno, a tema culturale o creativo, che permetteranno ai partecipanti di conoscere personaggi storici, esplorare territori e vivere specifiche esperienze culturali e socioeconomiche.

Gli incontri sono totalmente gratuiti, sarà richiesta la quota colazione per le 4 Breakfast Run (€3 da pagare nel bar convenzionato), mentre per le escursioni previste nelle isole minori di Santo Stefano e Spargi, sarà richiesto un contributo per il taxiboat da versare direttamente all’operatore nautico (10 € per l’isola di Santo Stefano e € 15 per l’isola di Spargi). Si parte sabato prossimo 15 giugno, nell'isola di Maddalena, col 1° breakfast run ore 6.30 Piazza Umberto I, il giorno dopo, domenica 16, è in programma il Trekking dei Pirati, nell'isola di Santo Stefano), con ritrovo alle ore 9.30 Piazza Umberto I.

L'appuntamento successivo sarà il 23 giugno, col Trekking della Guazza.

