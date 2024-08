Con oggi rimangono solo 4 medici di famiglia, a La Maddalena, per una popolazione anagrafica residente, ad oggi, di 10753 persone. L'andata in pensione del medico Michele Demontis aggrava una situazione già difficile. A questo punto infatti rimarrebbero senza il proprio medico di fiducia circa 4000 maddalenini, oltre un terzo della popolazione. È vero che c'è l'ospedale col Pronto Soccorso, è vero che c'è la Guardia medica ma la funzione del medico di famiglia rimane insostituibile.

Il bando per un nuovo medico, pubblicato in anticipo, è andato deserto, informa la Asl di Olbia. Pertanto è stato attivato a La Maddalena un servizio Ascot, fruibile da tutti i pazienti dell'isola che sono rimasti senza Medico di Medicina Generale. «A tal fine, per il mese di settembre, il servizio Ascot, sarà attivo nella Casa della Comunità in località Padule, dalle 9.30 alle 13.00, nelle seguenti giornate: mercoledì 4, venerdì 6, martedì 10, giovedì 12, mercoledì 18, venerdì 20, martedì 24 e giovedì 26. I pazienti dovranno fornire al medico di turno eventuale documentazione medica attestante patologie che richiedono farmaci o cure specifiche.

Per prenotare la visita - informa ancora la Asl- si dovrà contattare il numero 0789 791296 dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 13.00 alle 14.00. Potranno essere sottoposti a visita esclusivamente i pazienti che hanno effettuato la prenotazione».

