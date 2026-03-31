Il sindaco Fabio Lai annuncia l’avvenuta sottoscrizione della convenzione con l’ASL Gallura, grazie alla quale l’appena restaurato Ospedaletto Garibaldi potrà essere utilizzato come alloggio per medici e personale sanitario: «Servirà per rendere più attrattivo il Paolo Merlo, superando il problema alloggiativo».

Una parte dell’edificio, infatti, oltre a essere stata restaurata, è stata anche riqualificata e trasformata in monolocali, bilocali e trilocali.

«Questo intervento rappresenta un esempio concreto di come sia possibile coniugare la tutela del nostro patrimonio storico con risposte efficaci ai bisogni della comunità. Restituire vita all’Ospedaletto Garibaldi significa restituire valore alla nostra città. Offrire alloggi al personale sanitario è una scelta strategica che guarda al futuro: vogliamo rendere il nostro territorio sempre più attrattivo per i professionisti della sanità e garantire servizi adeguati ai cittadini tutto l’anno».

Il piano terra dell’edificio è stato invece assegnato all’Avis, che potrà contare su una sede stabile per le attività di raccolta del sangue.

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