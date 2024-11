Con un lungo ed articolato comunicato, il Circolo PD di La Maddalena, segretario del quale è Antonello Naseddu, critica il PUC approvato dall’Amministrazione comunale del sindaco Fabio Lai, e il successivo passaggio di qualche giorno fa in Consiglio comunale, relativo all’esame delle osservazioni presentate dei cittadini.

«Abbiamo assistito attoniti all’ultimo Consiglio Comunale; Ci ha stupito il modo in cui un Consigliere di maggioranza ha tentato di liquidare e talvolta delegittimare, anche sulla base di considerazioni di tipo personale, le osservazioni dell’opposizione, che perlopiù evidenziavano una non sufficiente condivisione dello strumento del PUC prima della sua approvazione in aula. Vorremmo che la politica locale – prosegue il PD - fosse esercitata, soprattutto nelle sedi istituzionali, in ben altro modo, mantenendo la discussione sul piano politico e mettendo al centro il rispetto personale nei confronti di chi rappresenta le istanze dei cittadini, giuste o sbagliate che siano. Condivisibili o meno».

Dopo aver mosso osservazioni sulle scelte fatte ed espresso la propria visione di sviluppo del territorio il comunicato si conclude affermando che a «La Maddalena serve un Piano che valorizzi l’esistente, tuteli il territorio e concretizzi quel modello di sviluppo sostenibile tante volte evocato ma mai realizzato. È tempo di perseguire una visione chiara di futuro, capace di rispondere con coraggio alle sfide del presente e di superare l’incertezza e l’inadeguatezza delle azioni politiche attuali».

© Riproduzione riservata