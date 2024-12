Nonostante il freddo, la pioggia, un numero consistente di attività commerciali e anche pubblici esercizi chiusi, la comunità maddalenina ha voluto accogliere ieri sera i tanti parenti, madri, padri, fidanzate, fidanzati, fratelli e sorelle, giunti da ogni parte d’Italia, oltre 700, con un concerto che la banda San Domenico Savio ha dedicato loro, per poi accompagnare tutti, suonando la ritirata, verso la caserma, in prima fila i marinai che oggi hanno prestato giuramento.

A giurare questa mattina, nel grande piazzale Avegno della Scuola Sottufficiali della Marina Militare, sono stati i volontari 7° Corso in Ferma Iniziale (VFI) della Marina Militare, 177 giovani donne e giovani uomini che hanno risposto “Lo giuro”, alla formula letta dal loro comandante, il CV Francesco Maffiola.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il sindaco di La Maddalena Fabio Lai e Dario Campesi, in rappresentanza della dirimpettaia comunità di Palau.

Entrati a questo punto a far parte, col giuramento, della Marina Militare, i volontari rimarranno ancora a La Maddalena per alcune settimane per poi ricevere le destinazioni e raggiungere le nuove sedi dove presteranno servizio. Alcuni rimarranno a La Maddalena per ulteriori corsi e altri dopo un breve periodo di tempo trascorso a La Spezia ritorneranno nell’isola per conseguire alcune specializzazioni.

